Başkan Gümrükçü yerli solunum cihazını tanıttı

12 Mayıs 2020 Salı, 14:20

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü internet üzerinden basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerle bir araya geldi, güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi. Fiyatı 7 ile 10 bin arasında olan solunum cihazlarının taşınabilir olanlarını 700 TL maliyetle üretildiğini belirten Başkan Gümrükçü, ayrıca Çiğli’de üretimi yapılan solunum cihazlarına hava üfleyen ventilatörün bileşenlerinden olan cihazı da tanıttı.

Başkan Gümrükçü, risk altında bulunan mesleklerini yerine getirmeye çalışan diş hekimleri için de çalışmalar yürütüldüğünü açıkladı. Online toplantıya bağlanan İmalat Mühendisi Mustafa Büyükayın ürettikleri yerli taşınabilir solunum cihazını tanıttı. Basın toplantısına bağlanan kardeşler Yüksek Mimar Bilge Göktoğan ile Makine Mühendisi Bilge Göktoğan da üretimini yaptıkları üfleyici hakkında bilgi verdi.

İMECE KÜLTÜRÜ OLUŞTU

Yerli solunum cihazlarının Türkiye’de üretilmesi için gerekli alt yapının bulunduğuna dikkat çeken Başkan Utku Gümrükçü, “Bu salgın hepimizi oldukça olumsuz etkiledi. Yerel yönetimler, üreticiler, sanayiciler daha önce karşılarına çıkmayan sorunlarla karşılaştılar. Biz de imece kültürünü geliştirdik. Bu anlamda sağlıkçılarla, esnafla, vatandaşlarla bir dayanışma ve imece çalışması yürüttük. Bu süreçte en önem verdiğimiz konulardan birisi İtalya’da yaşanan sıkıntıların Türkiye’de yaşanmaması için solunum cihazının Türkiye’de de geliştirilmesiydi. Biz de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyduk. 2 ayrı koldan solunum cihazı üretilmesi için arkadaşlarımız çaba gösterdi. Bizler de destek olduk. Üretimindeki birliktelikten dolayı cihaza imece adı yakışır” diye konuştu.

Solunum cihazının yerli blowerlarını üreten kardeşler Efe ve Bilge Göktoğan’da toplantıya online bağlanarak konu hakkında bilgi verdi. Efe Göktoğan, “Şu anda kullanılan solunum cihazları sabit ama taşınabilir cihaza da ihtiyacımız çok fazla. Ama bizim ki sabit değil ortam havasını alıp basınçlandırarak hastaya veriyor ve taşınabilir. Bilge Gökdoğan da “İzmir’in Çiğli Bölgesi’nde fabrikamız, Atatürk Organizenin en eski fabrikalarındanız blower denilen ürünleri üretiyoruz. Bu havayı basınçlandıran ve hastaya ileten hava pompasıdır” dedi.

DİŞ HEKİMLERİ İÇİN ÇALIŞMA

Bilge Göktoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Diş hekimleri hastalar ile çok yakın çalışması gereken kişiler ve hasta coronavirüslü ise bu da diş hekimlerini büyük bir risk altına sokuyor. Ağızdan virüsü anında yakalayan cihazlar talep edildi. Biz de burada hastanın ağzından çıkan havayı anında yakalayan ürünler yapmaya da çalışıyoruz. Tasarımlar bitmek üzere önümüzdeki hafta seri üretim başlayacak ve diş hekimlerin sunulacak. Bu gerekçe ile diş hekimliğine ara veren hekimlerimiz var ama biz bunun da blowerlarını temin ediyoruz” dedi.

"10 BİN DOLARLIK CİHAZIN MALİYETİ 700 TL"

Maliyeti 7 ile 10 bin arasında değişen taşınabilir solunum cihazını sadece 700 liraya ettiklerini belirten Mustafa Büyükkayın ise “Bu ventilatör cihazı daha uygun maliyetli ve çok daha hızlı üretilmesi ile öne çıkıyor. Profesyonelleri 7 ile 10 bin dolarken biz bunu 700 TL civarına mal ettik. Montajı da yarım saat ile bir saat arasında yapılabilecek. Çalışmalarımızı doktor, anestezi uzmanı, arkadaşlarla yürüttük. Şu anda yaptığımız cihazda basıncı ve zamanı ayarlayabiliyoruz. Bu savaş zamanı, hızlı müdahalede yeterli koşulları sağlıyor. Hastayı ya da bulaşı olan kişiyi hayatta tutmaya yardımcı oluyor. Motor ileri geri yaparak hava basıncını sağlıyor. Taşınabilir ve elektrik olmadan çalışabiliyor. Hastanın yaşına göre de ayarlanabiliyor. Hastayı çok rahat hayatta tutabilecek bir cihazdan söz ediyoruz. Hızlı bir şekilde üretiliyor hem uygun maliyetli hem de hızlı üretimi de büyük bir avantaj.”

Üretim sürecine katılan arkadaşlarla bilim gönüllülük ve belediye olarak ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Bakan Gümrükçü, “Yerli solunum cihazı üretildi ve biz de buna destek olduk” dedi. Koronavirüs ile ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Gümrükçü, “Çiğli ilçesinde bir sağlık kurulu oluşturduk. İlçe Sağlık Müdürü, devlet hastanesi ve özel hastanelerle WhatsApp grubunda toplandık. Sürekli bilgi paylaşımımız ve yardımlaşmamız var. Çiğli özelinde de bizim bilgi alışverişimiz var. Parkları kapatarak arkadaşları temizliğe kaydırdık o sayede ilçenin temizliği yapılıyor. ‘Çiğli Ayağa Kalkıyor’ Projemiz kapsamında ilçemize araç filosu kazandıracaktık. Bir de uzay ve havacılık üzerine bir tesis ve müze kuracağımızı açıklamıştık onu da erteledik. Verdiğimiz sözlerden vazgeçmedik ancak erteledik. Şu an süreç bize 2 ay kaybettirdi. Bunun yanında ikinci dalga olur mu olmaz mı bilemediğimizden tam olarak önümüzü göremiyoruz. Sanırım haziran ayında bir toparlanma yaşayacağız ve planlamamızı yapacağız.”

Başkan Gümrükçü: “İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çiğli Belediyesi olarak çok fazla noktada iş birliğimiz var. Eksik kaldığımız her noktada Büyükşehir’den yardım istiyoruz. Şu an 8 binden fazla haneye beraber gıda kolisi dağıttık. Her gün Çiğli Belediyesi olarak 800 haneye sıcak çorba ulaştırıyoruz. Vatandaşlar evde kalınca çeşitli talepler geliyor. Bir arkadaşımızın bağlama teli kopmuş biz de onu yaptırdık. Elimizden gelen her hizmeti yapıyoruz” dedi.

Başkan Gümrükçü sözlerini şöyle sürdürdü: “Gıda güvenliği, tarım çok öne çıkmış durumda Çiğli tarımın olduğu bir bölge Sasalı ve Kaklıç Bölgeleri’nde bizler destek olmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 30 civarında üreticimiz var bunun için çalışıyoruz. Çiğli de bir Ziraat Odası yok Menemen’e bağlı. Muhtarlar ve Menemen Ziraat Odası ile bir araya geleceğiz. Evlerde genç iş gücü var ve ekilemeyen arazileri ekmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde de bazı arkadaşların talepleri üzerine tarlaları sürdük. Ekonomik olarak da zor bir dönem yaşanıyor. Pandemi sürecinde sıkıntı devam ediyor . Haziran ve Temmuzda çok zora gireceğiz. İmkanı olan arkadaşlardan ricam emlak vergilerini tek seferde ödemeleri. Böylece imece usulü ile çalışmış oluruz. Ayrıca denetimlerimiz de devam edecek. Berberleri, pazarları nasıl kontrol ediyorsak AVM’leri de öyle kontrol ediyoruz.”