Dünyanın konuştuğu Epstein dosyasında çok konuşulacak 'Türkiye' iddiası: 'Küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü...'

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla anılan Jeffrey Epstein’a ilişkin binlerce sayfalık belgeyi kamuoyuna açıkladı.

Kongre’nin çıkardığı ve tüm dosyaların yayımlanmasını zorunlu kılan yasaya rağmen, belgelerin yalnızca bir bölümünün paylaşılması hem Demokratlar hem de bazı Cumhuriyetçiler tarafından sert şekilde eleştirildi.

Belgeler; fotoğraflar, videolar, FBI raporları, ifade tutanakları ve soruşturma kayıtlarından oluşuyor. Ancak Adalet Bakanlığı, yasal sürenin dolmasına rağmen önümüzdeki haftalarda “yüz binlerce sayfanın” daha yayımlanacağını belirtiyor.

İYİ PARTİLİ ÇÖMEZ'DEN ÇARPICI İDDİA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabından, ABD Adalet Bakanlığı'nın, "reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı oluşturduğu" iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in dosyalarının bir kısmını yayımlamasıyla ilgili açıklama yaptı.

"BELGELERDE TÜRKİYE’DEN KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARININ İSTİSMAR ADASINA GÖTÜRÜLDÜĞÜ YAZIYOR"

Türkiye'den küçük kız çocuklarının da istismar adasına götürüldüğüne dair belge paylaşan Çömez, şunları kaydetti:

"Amerikan Adalet Bakanlığı, Epstein dosyasındaki bazı bilgi ve belgeleri kamuoyuna açıkladı. Bu belgelerde Türkiye’den küçük kız çocuklarının istismar adasına götürüldüğü yazıyor. Çocukların İngilizce bilmedikleri için zorluk çektikleri de not edilmiş. Tek kelimeyle korkunç bir insanlık suçu. Yıllar önce küresel çocuk istismarı çeteleri ile ilgili bir dosyayı zamanın İçişleri Bakanı Sayın Aksu’ya vermiştim ve bazı suçlular yakalanmıştı."