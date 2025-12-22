İfadeye çağrılacağı iddia edilmişti... Başsavcılıktan Okan Buruk açıklaması!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
22.12.2025 14:38:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

Savcılık soruşturması kapsamında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağına dair iddialar sosyal medyada gündeme gelmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynakları Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddialarını yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Gazeteci Sevilay Yılman, Show TV'de katıldığı canlı yayında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un da ifadeye çağrılacağını iddia etti.

Yılman, "Ela bela olmuş başka kulüplere de. Önemli bir takımın teknik direktörü de ifadeyi çağırılacak" ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün de iddialarla ilgili olarak açıklama yapabileceği öne sürüldü.

