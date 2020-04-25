Başkan Soyer’den gençlere hediye internet paketi

25 Nisan 2020 Cumartesi, 19:35

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında 20 yaş altındaki bireylerin sokağa çıkması bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle yasaklanmıştı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’den bu süreçte dış dünyayla ve arkadaşlarıyla genellikle internet üzerinden bağlantı kurabilen gençleri sevindirecek bir haber geldi. Büyükşehir Belediyesi desteklenmesi gereken 18-20 yaş arasındaki gençlere 4 GB’lık internet paketi hediye edecek.

Önümüzdeki günlerde başlayacak uygulamadan yararlanmak için aranan kriterler Bizİzmir platformuna ait web sitesi üzerinden hafta başında yayımlanacak ve başvurular da yine buradan alınacak.

Tüm dünyayla birlikte ülkemizin de olağanüstü koşullardan geçtiğini belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, uygulamayla ilgili İzmirli gençlere seslenerek şunları söyledi: “Sokağa çıkmaları yasak olan gençlerimiz hemen hemen tüm iletişimlerini telefon ve internet hatları üzerinden gerçekleştiriyor. Yoğun kullanım nedeniyle kullandıkları internet paketlerine ait kotaların ay sonu gelmeden tükendiğinin ve özellikle dar gelirli aileler için ek paket alımlarının maddi külfet oluşturduğunun farkındayım. Biliyorum sizlere verilebilecek en güzel hediye yeniden özgürce sokaklara çıkıp, arkadaşlarınızla buluşmanızı, dilediğinizce eğlenmenizi sağlamak olacaktır. Ama şimdilik elimizden gelen bu kadar. Ekonomik koşulları kısıtlı gençlerimize vereceğimiz aylık 4 GB internet paketi dilerim bu zor günlerde biraz olsun y& uuml;zünüzü güldürür.”

Bu arada İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 65 yaş üstü büyükler ve engellilere yönelik ayda 250 dakika konuşma paketi hediyesi kampanyasında başvurular alındı. Kampanyaya 65 üstü herkes değil, desteğe ihtiyacı olanlar dahil edildi. Önümüzdeki haftadan itibaren bu kapsama girenlerin telefonlarına ayda 250 dakika konuşma paketi yüklenecek.