Fenerbahçe güle oynaya

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 geçmeyi bildi.



Sarı-Lacivertliler'de Sinan Güler attığı 25 sayıyla hem galibiyetin mimarı, hem de maçın en skoreri olurken, Afyon'da Robert Carter'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.