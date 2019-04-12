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Fenerbahçe güle oynaya

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 mağlup etti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 20:54

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 geçmeyi bildi.

Sarı-Lacivertliler'de Sinan Güler attığı 25 sayıyla hem galibiyetin mimarı, hem de maçın en skoreri olurken, Afyon'da Robert Carter'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

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Sinan Güler