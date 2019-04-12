Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 geçmeyi bildi.
Sarı-Lacivertliler'de Sinan Güler attığı 25 sayıyla hem galibiyetin mimarı, hem de maçın en skoreri olurken, Afyon'da Robert Carter'ın 16 sayısı mağlubiyete engel olamadı.
Fenerbahçe güle oynaya
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 mağlup etti.
Yayınlanma tarihi: 12 Nisan 2019 Cuma, 20:54
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko, deplasmanda Afyon Belediyespor'u 96-72 geçmeyi bildi.