CHP’li Enginyurt’tan çarpıcı iddia: ‘Burcu Köksal AKP’ye geçmesi için eşi üzerinden tehdit ediliyor’

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın partisinden istifa edip AKP'ye geçmesi için tehdit edildiğini söyleyen Enginyurt, şu ifadeleri kullandı:

"EŞİ ÜZERİNDEN TEHDİT EDİLİYOR"

"Yine tehdit, yine şantaj. AKP trolleri, tetikçileri hep bir ağızdan yine başladılar. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Burcu Köksal CHP'den istifa edip AKP'ye katılacakmış. Belli ki 6 ay önce hazırlanan tuzak yeniden sahneye konulmuş. Eşi üzerinden tehdit ediliyor ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmesi bekleniyor."

"BU YAPTIĞINIZ OMURGASIZLIKTIR"

Enginyurt, AKP yetkililerine şu ifadelerle seslendi:

"AKP yetkililerine sesleniyorum: Bu yaptığınız omurgasızlıktır, bu yaptığınız ahlaksızlıktır. İnsanların ailesi, insanların çocukları, eşi üzerinden tehdit etmek ne insanlığa yakışır ne de siyasete yakışır. Ama siz bozuldunuz, siz utanmaz oldunuz."

"BU OYUNU BOZMAK SENİN ELİNDE"

"Burcu kardeşim, hiçbir tehdide boyun eğme" ifadelerini kullanan CHP İstanbul Milletvekili Enginyurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burcu Köksal'a çağrıda bulunuyorum. Bu oyunu bozmak senin elinde. Varsa böyle bir oyun, ki söyleyenler orada ekranlarda, derhal bir açıklama yaparak Cumhuriyet Halk Partiliye yakışır bir tavır sergile. Yılgınlık yok, direniş var dediysek yılmak yok, sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Böyle bir sözü, böyle bir istifayı kabul etmemiz mümkün değildir. İktidarı şiddetle kınıyorum, iktidarın tetikçilerini kınıyorum ve Burcu Köksal'ı görevinde, Cumhuriyet Halk Partisi saflarında mücadeleye devam etmeye çağrıda bulunuyorum."

Erdoğan'a yönelik de ifadelerde bulunan Enginyurt, "Ne geçecek eline? İnsanları tehdit ederek, baskı altına alarak, insanlara suçlamalar yaratarak ya hapse atıyorsun ya da AKP saflarına katıyorsun. Ne yaparsan yap, Cumhuriyet Halk Partililer direnmeye devam edecektir" dedi.