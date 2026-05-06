Tek tek açıklamış, ortaya koymuştu… Murat Kurum’dan İmamoğlu’na ‘Gülibrahimoğlu’ yanıtı

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB Davası’nın duruşmasında, davada örgüt yöneticisi olarak yer alan firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerinden AKP'li il ve ilçe belediyelerine de önemli miktarlar gönderildiğini açıklamıştı.

İmamoğlu’nun verdiği bilgilere göre, Trabzon Büyükşehir Belediyesi’ne toplamda 53 milyon liralık ödeme yapılırken; İstanbul'da ise Esenler, Sultangazi, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa'ya milyonlarca liralık para transferleri yapılmış.

Gülibrahimoğlu'nun şirketinden ayrıca, benzer vakıfların yanında Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Cemiyeti'ne de 2 milyon lira yollanmış.

İmamoğlu, bu transferi açıklarken şöyle konuşmuştu:

"Bu paraların hepsi denetim raporlarında. Siz de ulaşabilirsiniz. Bu denetim raporlarındaki bu paralar acaba bir tane CHP’li belediyeye gitseydi yarın sabah evinden sabah baskınıyla bu savcılık, bu iddia makamı onu alıp hapse atmaz mıydı diye kamuoyunun vicdanına soruyorum. Eğer bir işlem yapılması gerekiyorsa bu belediyeler hakkında işlem niçin yapılmamıştır, ne zaman yapılacaktırı da yine kamuoyu vicdanına sormak istiyorum.”

MURAT KURUM’DAN YANIT

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İmamoğlu’na yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Kurum şunları yazdı:

“İBB’deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır.

Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır.

Bu kapsamda kampanyamızın ve şahsımın iftiralarla hedef alınması en hafif tabirle ahlaksızlıktır.

Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir.

Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz.”