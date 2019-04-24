Larkin şov yaptı, Efes ezdi geçti

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off üçüncü karşılaşmasında deplasmanda İspanya’nın Barcelona Lassa takımını 68-102 gibi farklı bir skorla yenerek seride durumu 2-1’e getirdi.

Serinin dördüncü maçı yine İspanya’da cuma günü oynanacak. Anadolu Efes, bu maçı da kazanması durumunda adını Dörtlü Final’e yazdıracak.



Salon: Palau Blaugrana

Hakemler: Christos Christodoulou xx, Sasa Pukl xx, Anne Panther xx

Barcelona Lassa: Chris Singleton x 3, Thomas Heurtel x 7, Ante Tomic x 11, Victor Claver x 2, Jaka Blazic x 3, Kevin Pangos x, Pau Ribas x 6, Adam Hanga x 13, Rolands Smits x, Pierre Oriola x 5, Kevin Seraphin x 6, Kyle Kuric xx 12

Başantrenör: Svetislav Pesic

Anadolu Efes: Vasilije Micic xx 14, Adrien Moerman xx 13, Bryant Dunston xx 10, Rodrigue Beaubois xx 7, Krunoslav Simon xxx 11, Shane Larkin xxxx 30, James Anderson x 3, Tibor Pleiss xxx 14, Buğrahan Tuncer xx, Doğuş Balbay xx

Başantrenör: Ergin Ataman

1. periyot: 20-26 (Anadolu Efes lehine)

Devre: 39-52 (Anadolu Efes lehine)

3. periyot: 57-84 (Anadolu Efes lehine)