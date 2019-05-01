Anadolu Efes Final-Four için sahada

Kapalı Gişe
Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleye Anadolu Efes taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Çıkan biletleri 24 saat içinde bitiren taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evimizde Barcelona ile oynayacağımız Euroleague Play-Off sersinin son maçının da biletleri tükendi. Yoğun ilgisi için tüm basketbolseverlere teşekkürler! Son maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nu sallayalım" ifadelerine yer verildi.
Taraftara Mavi Çağrı
Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki atmosferin tek renk ve tek sesle dolu olması için taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan çağrıyla taraftarların salona mavi kıfayet veya forma ile gelmesini isteyen Efes, basketbolseverlerin 40 dakika boyunca desteklemelerini bekliyor.
"Şimdi sıra sizde"
Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlarına kritik maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara çağrıda bulundu. Yaptığı paylaşımla taraftarlarına seslenen Ergin Ataman, "Barcelona'dan Final Four'u çıkartamadık ama istediğimizi aldık. Şimdi sıra bizde! Sıra sizde! Bütün Avrupa'ya gerçek basketbol atmosferi nasıl olur göstereceksiniz! Hep birlikte gideceğiz 1 Mayıs akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Final Four'a" paylaşımında bulundu.
Barcelona dan final four u cıkartamadık ama istediğimizi aldık !— Ergin Ataman (@erginataman) 26 Nisan 2019
Şimdi sıra bizde ! sıra SİZDE ! Bütün Avrupa ya gercek basketbol atmosferi nasıl olur onu gostereceksiniz !!! hepbirlikte gidecegiz 1 mayıs akşamı Sinan Erdem den FİNAL FOUR ' a🔥🇹🇷