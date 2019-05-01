Anadolu Efes Final-Four için sahada

THY Avrupa Ligi play-Off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda bu akşam Barcelona Lassa ile karşı karşıya gelecek. Seride 2-2'lik eşitlik bulunurken, bu müsabakadan galip ayrılan takım, 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde düzenlenecek olan Dörtlü Final'e katılma hakkı elde edecek ve yarı finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi olacak. Lacivert-Beyazlı takım, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 18 yıllık özlemini bitirerek adını Dörtlü Final'e yazdıracak.

Kapalı Gişe



Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.00'da başlayacak mücadeleye Anadolu Efes taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Çıkan biletleri 24 saat içinde bitiren taraftarlar, takımlarını yalnız bırakmayacak. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Evimizde Barcelona ile oynayacağımız Euroleague Play-Off sersinin son maçının da biletleri tükendi. Yoğun ilgisi için tüm basketbolseverlere teşekkürler! Son maçta Sinan Erdem Spor Salonu'nu sallayalım" ifadelerine yer verildi.

Taraftara Mavi Çağrı

Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki atmosferin tek renk ve tek sesle dolu olması için taraftarlarına önemli bir çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan çağrıyla taraftarların salona mavi kıfayet veya forma ile gelmesini isteyen Efes, basketbolseverlerin 40 dakika boyunca desteklemelerini bekliyor.

"Şimdi sıra sizde"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, taraftarlarına kritik maç öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftara çağrıda bulundu. Yaptığı paylaşımla taraftarlarına seslenen Ergin Ataman, "Barcelona'dan Final Four'u çıkartamadık ama istediğimizi aldık. Şimdi sıra bizde! Sıra sizde! Bütün Avrupa'ya gerçek basketbol atmosferi nasıl olur göstereceksiniz! Hep birlikte gideceğiz 1 Mayıs akşamı Sinan Erdem Spor Salonu'ndan Final Four'a" paylaşımında bulundu.