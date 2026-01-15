Alay konusu olmuştu... AKP'nin o afişleri kaldırılıyor!

İstanbul'un birçok noktasında, "metro inşaatlarının yapılmadığı" ve "İBB'nin borçları ödemediği" gibi iddialarla donatılan reklam panolarındaki afişler kaldırılmaya başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davasının görülmesine iki aydan kısa bir süre kala AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından reklam panolarına İBB'yi hedef gösteren çeşitli afişler asıldı.

Reklam panolarına asılan afişlerde "İstanbul'da İETT’ye bağlı otobüsler yolda kalıyor. "Çileyi İstanbullular çekiyor”, “Senin hayatından gidiyor”, "Trafik felaketine neden oldular" gibi ifadeleri yer aldı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve Ekrem İmamoğlu yönetimini hedef alan afişlerine CHP kanadından sert tepki gelmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gün içinde yaptığı açıklamada söz konusu afişleri "yalan ve iftira" olarak nitelendirerek, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıklamıştı. Özel'in bu sert çıkışının ardından afişlerin kaldırılmaya başlanması dikkat çekti.