Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası başladı

Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol Kadınlar Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

Canik Hasan Doğan Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sporcular puanlarına göre kırmızı, beyaz, mavi ve siyah olmak üzere 4 takım halinde mücadele ediyor. Organizasyonun ilk maçında Gelincikler Takımı, Nilüferler'i 49-33 yendi. Günün ikinci karşılaşmasında ise Papatyalar Takımı, Menekşeler Takımı'nı 45-38 mağlup etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Arif Ümit Uztürk de yaptığı açıklamada, "Şampiyonada 4 takım var. Bu takım olgusunu biz yapıyoruz. Değişik takımlarda oynayan kızlarımızı ekiplere böldük. Maç yapma alışkanlarını kazandırmak istiyoruz. En büyük eksikliğimiz bu. Avrupa'da çok güçlü ülkeler var. Onun için aradaki farkı kapatmak için biraz zaman lazım. Erkeklerde Avrupa'nın zirvesine çıkabiliyoruz ama kadınlarda o başarıyı yakalayamadık” dedi.