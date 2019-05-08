Datome ve Lauvergne Final-Four'da yok

Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, THY Euroleague Dörtlü Final'de forma giyemeyecek.

Fenerbahçe Beko, Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome'nin Final Four'da forma giyemeyeceğini; Jan Vesely ve Nikola Kalinic'in durumlarına ise Final Four öncesinde karar verileceğini açıkladı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe Beko’da sakatlıkları devam eden oyuncularımız Joffrey Lauvergne ve Gigi Datome, ekibimizin 17-19 Mayıs tarihlerinde İspanya’nın Vitoria-Gasteiz kentinde oynayacağı Final Four karşılaşmalarında forma giyemeyecektir.



Takımımızda, sakatlık sorunları nedeniyle formalarından bir süredir uzak kalan Jan Vesely ve Nikola Kalinic’in ise tedavi süreçleri devam etmektedir. İki sporcumuzun son durumuna, sağlık durumlarının gelişimi gözlemlenerek Final Four öncesinde karar verilecektir"