Efes ligde normal sezonu lider tamamladı

Karşılaşmanın başında hücumlardan boş dönen Afyon ekibi karşısında Beaubois, Doğuş Balbay ve Motum'la sayılar üreten Anadolu Efes, 4. dakikayı 14-5 üstün geçti. Çeyreğin kalan bölümünde Motum ve Pleiss'le etkili oyununu sürdüren konuk ekip, ilk periyodu 26-17 önde kapattı.

İkinci çeyreğin başında Pleiss, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen'in basketleriyle Anadolu Efes, 14. dakikayı 37-22 önde geçti. Afyon Belediyespor, periyodun son bölümünde Cevher Özer, Zelionis ve Dorukhan Engindeniz ile skor üretse de lacivert-beyazlı ekip, Sertaç Şanlı, Buğrahan Tuncer ve Metecan Birsen'in sayılarıyla soyunma odasına 57-35 önde gitti.

İkinci yarıya da etkili başlayan Anadolu Efes, Pleiss, Beaubois ve Doğuş Balbay'ın sayılarıyla 24. dakikayı 67-43 önde geçti. Çeyreğin son bölümünde skordaki farklı üstünlüğünü sürdüren konuk ekip, final periyoduna 79-54 üstün girdi.

Son çeyrekte farkı daha da artıran Anadolu Efes, sahadan 105-74 galip ayrıldı.

Anadolu Efes'te Buğrahan Tuncer 19, Metecan Birsen ile Sertaç Şanlı da 16'şar sayı kaydetti. Afyon Belediyespor'da ise 26 sayı üreten Cevher Özer, maçın en skorer ismi oldu.