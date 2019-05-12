Galatasaray, evinde kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligde 18. galibiyetini elde etti. Gaziantep temsilcisi ise 11. yenilgisini yaşadı.

Normal sezonu 4. sırada bitiren ve saha avantajını elde eden Galatasaray Doğa Sigorta ile normal sezonu 5. sırada tamamlayan Gaziantep Basketbol, play-off'ta eşleşti.

Karşılaşmanın başında Harrison'la sayılar üreten Galatasaray Doğa Sigorta karşısında Jelovac'la iç ve dış atışlardan basketler bulan Gaziantep Basketbol, ilk çeyreği 20-19 önde tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan Gaziantep Basketbol, Jekiri'nin pota altından kaydettiği sayılarla, 15. dakikada farkı 5 sayıya (28-33) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde rakibine sayı şansı vermeyen Galatasaray Doğa Sigorta, Auguste'nin etkili oyunuyla 10-0'lık seri yakaladı ve soyunma odasına 38-33 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek iki ekip de pota altından karşılıklı sayılar üretirken Galatasaray Doğa Sigorta, final periyoduna 53-50 galip girdi.

Son çeyreğe Can Korkmaz'ın üç sayılık basketleriyle başlayan Galatasaray Doğa Sigorta, 32. dakikada farkı 7 sayıya (60-53) taşıdı. Oyunu dengeleyen Gaziantep Basketbol, Jekiri'nin turnikesi ile yeniden öne geçti: 60-61. Son bölümleri çekişmeli geçen müsabakayı Galatasaray Doğa Sigorta, Arapovic ve Hayes'in sayılarıyla 70-66 kazandı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Erşan Kartal, Mehmet Serdar Ünal, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu

Galatasaray Doğa Sigorta: Webster 9, Göksenin Köksal 6, Harrison 12, Hayes 15, Auguste 10, Ege Arar 2, Erol Can Çinko, Can Korkmaz 6, Hasan Emir Gökalp 2, Arapovic 8

Gaziantep Basketbol: Can Uğur Öğüt 13, McKissic 4, Vasiliauskas 2, Orhan Haciyeva, Jekiri 27, Doğan Şenli 2, Kadir Bayram, Murat Göktaş, Yunus Çankaya, Jelovac 18

1. Periyot: 19-20

Devre: 38-33

3. Periyot: 53-50