Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurtdışı tatilinde kalbi durdu: Yoğun bakımda!

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik etmek için bulunduğu Lisbon’da aniden fenalaştığı öğrenildi.

Genç oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ifade edildi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, hayati riskinin kontrol altına alındığı öğrenilen oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, detaylı tetkiklerin devam ettiği vurgulanırken daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmadığının da altı çizildi.