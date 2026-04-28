Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un yurtdışı tatilinde kalbi durdu: Yoğun bakımda!

28.04.2026 19:32:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un Portekiz’de geçirdiği tatil sırasında aniden rahatsızlandığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Ünlü oyuncu Oktay Çubuk’un annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a eşlik etmek için bulunduğu Lisbon’da aniden fenalaştığı öğrenildi.

Genç oyuncunun kalbinin bir süre durduğu, hastaneye kaldırılmasının ardından yapılan müdahaleyle yeniden çalıştırıldığı ifade edildi.

Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre, hayati riskinin kontrol altına alındığı öğrenilen oyuncunun yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü, detaylı tetkiklerin devam ettiği vurgulanırken daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığının bulunmadığının da altı çizildi.

İlgili Konular: #oyuncu #Portekiz