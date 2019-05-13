Fenerbahçe, şampiyonluğa göz kırptı

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Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 88-70 yenerek seride 2-1 öne geçti.

Beş faulle çıkan: 35.15 Zandalasini (Fenerbahçe)

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe (73-53) önde giren Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 88-70 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin dördüncü maçı 15 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

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