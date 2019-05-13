Fenerbahçe, şampiyonluğa göz kırptı

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Çukurova Basketbol'u 88-70 yenerek seride 2-1 öne geçti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 13 Mayıs 2019 Pazartesi, 21:31

Üç galibiyete ulaşacak ekibin sezonu şampiyon tamamlayacağı final serisinin dördüncü maçı 15 Mayıs Çarşamba günü sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde oynanacak.

Karşılaşmanın başında pota altından sayılar üreten Çukurova Basketbol karşısında Plum'la arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe, 5. dakikada farkı 9 sayıya (13-4) çıkardı. Birsel Vardarlı Demirmen'in potaya giderek kaydettiği sayılarla farkın kapanmasına izin vermeyen sarı-lacivertli ekip, ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte hücumlardan boş dönen Çukurova Basketbol karşısında Stokes'la pota altından arka arkaya basketler bulan Fenerbahçe 15. dakikada farkı 21 sayıya taşıdı: 36-15. Birsel Vardarlı Demirmen'in etkili oyunuyla üstünlüğünü sürdüren sarı-lacivertli ekip, soyunma odasına 46-28 üstün gitti.

İkinci yarıda rahat bir oyun sergileyen ve son çeyreğe (73-53) önde giren Fenerbahçe, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmayı 88-70 kazandı.

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Emin Moğulkoç, Tekin Özübir, Fatih Güler

Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 18, Plum 27, Zandalasini 11, Tuğçe Canıtez 7, Vaughn 4, Ayşe Cora 8, Özge Yavaş 2, Stokes 11, Merve Arı, Esra Ural Topuz

Çukurova Basketbol: Pelin Derya Bilgiç 16, Gökşen Fitik, Gray 16, Gueye 13, Bone 11, Mestdagh 3, Meltem Avcı 6, Sevgi Uzun 5, Şaziye İvegin Üner

1. Periyot: 21-13

Devre: 46-28

3. Periyot: 73-53

Beş faulle çıkan: 35.15 Zandalasini (Fenerbahçe)

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Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Birsel Vardarlı, Esra Ural, Şaziye İvegin Üner, Tuğçe Canıtez