Shane Larkin: Savaşmaya devam edeceğiz

Shane Larkin maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

İnanılmaz bir his bu! Çok uzun bir sezondu ama takım olarak gerçekten çok çalıştık. Benim için Avrupa’daki ikinci yılımda böylesine bir şey yapmak gerçekten harika. Umarım tarih yazmaya devam ederiz ve şampiyonluğu kazanırız.

Bu tip maçlarda ne gerekiyorsa yaparım. Şampiyonluk için sadece iki maçımız vardı. Bunları kazanmak için ne gerekiyorsa yaparım. Asist, ribaunt, boşta kalan toplara atlamak… Maçları kazanmak bazen küçük şeyler istiyor ve ben de bu maçı kazanabilmek için elimden geleni yaptım.

Biz aç bir takımız. Sezon başında birçok kişi bizim burada olmamızı beklemiyordu. Bu insanların yanıldıklarını kanıtlamaya açız. Savaşmaya ve birlikte oynamaya devam edeceğiz. Umarım şampiyonluğu kazanırız.