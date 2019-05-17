Ergin Ataman: Oyuncularımla gurur duyuyorum

Ergin Ataman maçın ardından yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

Biz tüm sezon boyunca bu oyunu oynadık. Bu oyunla Barcelona’yı deplasmanda 34 sayıyla yendik. Bugün de Avrupa’nın en iyi takımına karşı kusursuz bir basketbol oynadık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Finalde de böyle bir maç oynamamız gerekiyor.

Hücumda harikaydık. Hücumda iyi oynadığımızda tempoyu yakalamamız ve savunma yapma konusunda daha çok motivasyonumuz oluyor. Bu akşam savunmada da harikaydık. Özellikle EuroLeague’in ikinci yarısından itibaren savunmada çok iyi iş yaptık. Biz bu yüzden buradayız ve bu yüzden final oynayacağız.