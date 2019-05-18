Shane Larkin: Şampiyonluğu çok istiyorum

Fenerbahçe Beko maçında 30 sayı atarak yıldızlaşan Anadolu Efes'in ABD'li oyuncusu Shane Larkin şampiyonluğu çok istediğini söyledi.

CSKA Moskova maçında en iyi oyunlarını oynamaya çalışacaklarını anlatan Larkin, "Müthiş bir performans sergilesem de önemli olan takımın şampiyonluğu. CSKA Moskova gerçekten iyi bir takım. Sezon başında istediğim gibi oynayamadım. Ondan sonra özellikle başantrenörüm bana müthiş destek verdi ve her geçen gün performansımı geliştirmeye başladım. Anadolu Efes'le ilk şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. Koçun beyanatları da bizim öz güvenimizi artırıyor. Başantrenörümüzün öz güveni müthiş. Bu bize de yansıyor." diye konuştu.