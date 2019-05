Orhun Ene: Play-off'a hazırız

TOFAŞ’ın uzun yıllardır basketbola aralıksız olarak yatırımlarını sürdürdüğünü belirten Orhun Ene, Türk basketbolunda takımların yaşanan ekonomik sıkıntılardan ötürü parayla, bütçeyle değil, tecrübe ve birikimin yanı sıra ekstra çabayla bir şeyler yapacağını dile getirdi. Bunu olumsuz bir durum olarak görmediğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı, “Bütçesini doğru hesaplamış, yabancısını doğru seçmiş, oyuncusunu geliştirmek için gayret eden kulüpler daha fazla üretmeye başlayacak. Zor şartlar, üretme ve potansiyelleri ortaya çıkarma adına büyük fırsatlar doğurur. Yeter ki siz bunları kullanmak isteyesiniz. Ancak birçok şeyi parayla yapıyor, bunun altını destekleyemiyorsanız bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Takımların doğru yönetilmesinden Türk basketbolu güçlenerek çıkar” dedi.



“GENÇ OYUNCULARIMIZA FIRSATLAR TANIDIK”



Yaklaşan Play-Off sürecine değinen Orhun Ene, Fenerbahçe BEKO ve Anadolu Efes’in bir kenara koyulduğu takdirde diğer 6 takımın, birbirine yakın güçlere sahip olduğunu söyledi. Play-Off’un kendilerinin de nerede olduğunu görmeleri adına belirleyici olacağının altını çizen Ene, “Ne olursa olsun, organizasyon olarak sorumluluklarını yerine getiren, her zaman düzen ve disiplin içerisinde çalışma gayretindeki bir kulübüz. Geçtiğimiz sezon oynadığımız basketbol, bu senenin çok üzerindeydi. Ancak bu seneyi de avantaj olarak görüyoruz; daha az süre alan oyuncularımıza, daha fazla süreler verdik. Genç oyuncularımıza fırsatlar tanıdık. Her şey istediğimiz gibi olmasa da bu anlamda oyuncu yetiştirmek ve yerli oyuncuları bir seviyeye çıkarmak sabır ve gayret istiyor. Biz sabrı gösteriyoruz, genç oyuncularımız da gayret gösterecek” ifadelerini kullandı.



“DÜZENİMİZİ KORUMAYA GAYRET GÖSTERECEĞİZ”



Play-Off çeyrek finalinin ilk maçında 23 Mayıs Perşembe günü Bursa’da oynayacakları Beşiktaş Sompo Japan mücadelesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Orhun Ene, iki takımın da birbirini çok iyi tanıdığını belirtti. Beşiktaş Sompo Japan’in yakın süreçte basketbolda çıkışları olduğunu dile getiren Ene, “Kaliteli bir takım. Sert basketbol oynayan bir takım, o açıdan biz de oyunda onların sertliğine cevap verebilirsek güçlü olduğumuz hücum tarafını ortaya koyma şansımız olacak. Onlar oynatmamaya, düzen bozmaya, biz de oynamaya, düzenimizi korumaya gayret edeceğiz. En büyük avantajımız sahamızdaki seyirci ile birlikte yakaladığımız atmosfer. Sezon boyunca bunun için mücadele ettik, bu avantajımızı kullanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.



“ALTYAPIYA YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ”



Normal sezonu 3’üncü sırada bitirdiklerini ve ligin de Fenerbahçe BEKO ile Anadolu Efes’in liderliğinde devam edecek gibi göründüğünü dile getiren TOFAŞ Genel Menajeri Tolga Öngören, “Sportif derece olarak gayet iyi yerdeyiz. Play-Off’ta gideceğimiz yer önemli. Bizim kendi altyapımızdan çıkardığımız ve emek verdiğimiz oyuncuların gelişiminin, bu sene istediğimiz yerde olmadı. Biz daha iyi yerlerde bekliyorduk. Sadece TOFAŞ ya da Bursa basketbolu için değil; Türk basketbolu için genç oyuncuların gelişiminin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ancak bundan vazgeçmeyeceğiz, yine altyapıya yatırıma ve iyi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.



“BURSA 90’LI YILLARDAKİ BASKETBOL İVMESİNİ YAKALAYACAK”



Bazı takımların ekonomik gerekçeler nedeniyle çekilmelerinin ligin marka değerine zarar verdiğini belirten Öngören, buna karşın ligin mücadele düzeyinin oldukça yüksek olduğunu dile getirdi. Bursa basketbolu açısından güzel bir dönemin başladığını da söyleyen Öngören, “Basketbolda iki takımımız Süper Lig’de oynayacak. Bursa şehir olarak her anlamda iki takımı da çok rahat kaldırabilecek, iki takımın da çok iyi yerlerde olabileceği bir yapı var Bursa’da. Bu vesileyle Bursaspor’u bir kez daha tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Bursa böylece oldukça güzel bir yer haline geldi. Altyapıları da harekete geçirirsek, Bursa 90’lı yıllarda yakaladığı basketbol ivmesini tekrar yakalayacaktır” ifadelerini kullandı.



TOFAŞ Pazarlama ve İletişim Menajeri Can Efe Şekerci de, TOFAŞ Spor Kulübü'nün özellikle Bursa'da hayata geçireceği pek çok basketbol organizasyonun bulunduğunu ve amaçlarının Bursa basketbolunun seviyesini daha da yukarıya taşımak olduğunu dile getirdi.