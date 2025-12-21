Eski hakemler Eyüpspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Bir oyuncu hakemin önünde bunu nasıl yapar?'

Trio, Fenerbahçe'nin 3-0 kazandığı Eyüpspor maçının tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta yorumladı.

9. dakikadaki Asensio - Serdar Gürler pozisyonu

Bülent Yıldırım: Bu kadar insan niye bağırıyor. Aslında her zaman haklı olmuyor oyuncular ama bakın anlık böyle plansız bir reaksiyon olduğunda bazen gözden kaçmıştır. Bir şey olabilir. Serdar düşerken daha Allah aşkına şu ele bir bakın. Hani tamam hakemlere kızıyoruz ama o el oraya yani hangi temastan sonra el oraya kalkıyor. Ben faul istiyorum diye bağırıyor. Devam, asla faul yok! Çat diye düdük çalıp sarı kart vermeniz lazım.

Bahattin Duran: Çok yanlış bir faul kararı. Yani Asensio'nun rüzgarıyla burgu atmış. Böyle faul verilmez. Çok önemli bir yer burası.

59. dakikada Mame Thiam'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Açıklaması mümkün olmayacak kadar net. Tartışmasız, amasız bir penaltı ve sarı kart. VAR müdahalesi gerekir. Hakemin bunu görmesine rağmen nasıl değerlendirmediğini bilmiyorum.

Bahattin Duran: Kurtulmuş giden bir oyuncuyu ısrarla çekmek çok net bir penaltıdır. Bir oyuncu hakemin önünde bunu nasıl yapar? Hakem buna penaltı verir, hakem vermezse VAR müdahale eder.

Deniz Çoban: Hakem arka tarafı kaçırmış olabilir, VAR bunun için var. Formadan tutma var, topun olduğu bölge, oyuncunun sonraki hamlesi etkileniyor. VAR ne düşünmüş olabilir?

68. dakikada Eyüpspor'un penaltı beklediği pozisyon?

Bahattin Duran: Mert'in teması var ama etkili bir itme görmüyorum. Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Oyuncu oyun içerisinde aksiyon alırken eli uzatıyor, çarpışmayı engellemeye çalışıyor. Draguş da kolay bırakıyor, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.