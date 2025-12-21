Nihat Kahveci ayrılığı açıkladı: 'Devre arası güle güle'

Nihat Kahveci, Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup ettiği maçı Kontraspor YouTube'da değerlendirdi.

Derbi öncesi galibiyetin önemine vurgu yapan Nihat Kahveci, "Türkiye Kupası'ndaki derbi öncesinde galip gelmek önemliydi. 4 iç saha maçında galip gelememişti Beşiktaş. İlk yarıdaki performansıyla birlikte Milot Rashica devrede oyundan alınsa taraftar sevinirdi ama ikinci yarıda forvette iyiydi ve takıma hareketlilik kazandırdı" dedi.

Beşiktaş'ın maç devam ederken yaptığı paylaşıma dikkat çeken Kahveci, "Tiyatro diye açıklama yapıldı. Penaltı diyen vardır yoktur bilmiyorum ama bence penaltı değil. Paylaşıma bir şey diyemem ama sahanın içinden ziyade dışında takılanlar uzun vadede genelde başarısız oluyor. Beşiktaş artık nokta atışı transferler yapmalı, seyirci de kaçıyor yavaş yavaş. Futbol için bir tiyatro sahnesi deniyor ama çok şey öğrenirsin tiyatrodan, çok iyi oyunlar vardır. Peki sen ne oynuyorsun sahada? Tamam tiyatro de ama burası da daha iyi olmalı, uçmalısın" şeklinde konuştu.

Rafa Silva'yı oyuna almayan Sergen Yalçın'ı kutlayan Nihat Kahveci, yıldız futbolcu için devre arasında ayrılığı işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sergen Yalçın'ın katamadıkları kattıklarından daha fazla. Zaten puan ortalaması da gösteriyor ama geldiği günden bu yana en iyi performansı bugündü. Rafa Silva'yı oyuna almayarak en iyi performansını gösterdi. Rafa Silva'yı oyuna almayarak muhteşem bir yönetim gösterdi. Burası Beşiktaş. Öyle oturursun işte! Genç oyuncular oynar sen de izlersin. Devre arası da güle güle. Hiç kusura bakmayacak."