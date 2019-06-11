Anadolu Efes'ten muhteşem geri dönüş

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, bir ara 16 sayı geri düştüğü maçta Fenerbahçe Beko'yu uzatmalarda 101-93 mağlup etti ve seriyi 1-1'e getirdi. Lacivert-Beyazlılarda Vasilije Micic attığı 30 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Fenerbahçe Beko'da ise normal sürenin sonunda müsait bir atıştan yararlanamayan ve maçın uzatmaya gitmesine sebep olan Nicolo Melli'nin 22 sayısı yeterli olmadı.