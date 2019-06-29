Victor Lapena Fenerbahçe'de

Victor Lapena, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kariyerinde İspanya Ligi ve İspanya Kupası şampiyonlukları bulunan 44 yaşındaki koç, geçen sezon Rus ekibi Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe, Fransız Başantrenör Valerie Garnier ile 26 Haziran Çarşamba günü yollarını ayırmıştı. Sarı-Lacivertliler böylelikle 3 gün sonra yeni koçuyla anlaştı.
Transferlerini duyurmadan önce ilk olarak sosyal medya hesaplarından "alev" emojisi paylaşan Sarı-Lacivertliler, transfer haberini bu Twettle ilk sinyali vermişti.
🔥— Fenerbahçe Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 29 Haziran 2019