Victor Lapena Fenerbahçe'de

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Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanan Victor Lapena, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu.

Transferlerini duyurmadan önce ilk olarak sosyal medya hesaplarından "alev" emojisi paylaşan Sarı-Lacivertliler, transfer haberini bu Twettle ilk sinyali vermişti.

Fenerbahçe, Fransız Başantrenör Valerie Garnier ile 26 Haziran Çarşamba günü yollarını ayırmıştı. Sarı-Lacivertliler böylelikle 3 gün sonra yeni koçuyla anlaştı.

Kariyerinde İspanya Ligi ve İspanya Kupası şampiyonlukları bulunan 44 yaşındaki koç, geçen sezon Rus ekibi Nadezhda Orenburg ile EuroCup'ı kazanma başarısı gösterdi.

Victor Lapena, Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın yeni başantrenörü oldu. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, İspanyol teknik adam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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