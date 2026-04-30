Son Dakika... CHP'den 'Arif Kocabıyık' açıklaması: 'Üyelik işlemleri durdurulmuştur'

Sokak röportajlarıyla tanınan Arif Kocabıyık, CHP'ye katılmış ve rozetini ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel takmıştı. Daha sonra ise Kocabıyık'ın ırkçı ifadeler barındıran sosyal medya paylaşımları tepki çekmişti.

CHP'den söz konusu durum hakkında bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, salı günü grup toplantısının ardından, her hafta olduğu gibi makamında, Meclis’e gelen konuklarını kabul etmiştir.

Akşam saatlerine kadar süren yoğun kabul programı sırasında, pek çok vatandaşa olduğu gibi, Antalya’dan gelen partiye katılmak istediği iletilen Arif Kocabıyık’a da rozet takılması rica edilmiştir.

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, kalabalık ve yoğun görüşme trafiği içinde, üyelik talebinde bulunan çok sayıda yurttaşımıza olduğu gibi Arif Kocabıyık’a da rozet takmıştır.

Ancak daha sonra, söz konusu kişinin geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları hakkında bilgi edinilmiştir.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin ilkeleri ve değerleriyle bağdaşmayan davranışlar kabul edilemez. Bu nedenle gerekli değerlendirme derhal yapılmış; henüz resmi kayıt işlemi yapılmayan Arif Kocabıyık’ın parti üyelik işlemleri durdurulmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KESİNLİKLE SÖYLENMEMESİ GEREKEN BİR İFADE KULLANDIM, ÖZÜR DİLİYORUM"

CHP'nin üyelik işlemlerini durduracağını duyurmasının ardından Arif Kocabıyık sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Kocabıyık şunları yazdı:

"Bugün, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimin durdurulduğunu öğrendim. Alınan kararı ve oluşan toplumsal tepkiyi de anlayışla karşılıyorum. Yıllar yıllar evvel, gençliğin ve bulunduğum sosyal ortamın etkisiyle, kesinlikle söylenmemesi gereken bir ifade kullandım.

Bu, çok üzücü ve talihsiz bir hataydı. Başta Ermeni vatandaşlarımız olmak üzere, kırdığım, incittiğim herkesten bir kez daha içtenlikle özür diliyorum. Hiçbir toplumu hedef alan, aşağılayan bir bakış açısına sahip olmadım, olmayacağım.

İlave TV olarak bugüne dek Türkiye’nin 81 ilini onlarca defa gezdim. Türküyle, Kürdüyle, Ermenisiyle, Lazıyla herkesle ama herkesle konuştum. Hiçbir ayrım gözetmeden mikrofonumu bu topraklarda yaşadığım herkese uzattım, uzatmaya da devam edeceğim.

Benim amacım; kim olursa olsun, bu ülkenin her bir ferdinin sesini duyurmak, derdini görünür kılmak ve çözüm arayışına katkı sunmaktır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği bu Cumhuriyet’e, onun ilke ve hedeflerine bağlılık; sadece bir parti üyeliğiyle sınırlı değildir, olmamalıdır.

Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olmasam da, bu değerlere sahip çıkarak çalışmaya devam edeceğim. Bu yolda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin gönüllü bir neferi olarak sahada olmaya, muhalefet etmeye, halkın sesi olmaya ve sesini duyurmaya devam edeceğim.

Siyasi kimliklerden bağımsız olarak, bu ülkenin ortak değerlerine sahip çıkarak çalışmayı sürdüreceğim. Ayrıştırmadan, ötekileştirmeden, herkes için… Mikrofonum yine halkta olacak. Ve ben, o sesi duyurmaya devam edeceğim."