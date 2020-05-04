Bavul Dergi’den sağlık çalışanlarına teşekkür sayısı

04 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:40

Aylık popüler kültür sokak dergisi Bavul Dergi, Mayıs 2020 sayısını e-dergi formatında ücretsiz yayımladı.

Dünyayı saran koronavirüs salgınında çalışmak zorunda kalan emekçilere bir ‘teşekkür’ olarak yayımlandığı duyurulan Bavul’un bu sayısında, üç doktor /yazar Altay Öktem, Kaan Arslanoğlu ve Ayşegül Tözeren ‘pandemide doktor olmayı’ kaleme aldı. Suzan Kardeş, Şenay Lambaoğlu ve Kadebostany ise Bavul aracılığıyla sağlık çalışanlarına teşekkür mesajı iletti.



Mayıs sayısında Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Emre Kongar, Sezgin Kaymaz, Haydar Ergülen, Nejat İşler, Jehan Barbur, Erdal Güney, Timur Soykan ve Murat Tırpan da dahil olmak üzere pek çok kişi yazılarıyla katkı sundu. Derginin kapak çizimi ise Mert Baran'a ait.

Nisan sayısını da e-dergi formatında ücretsiz olarak yayımlanan derginin bu iki sayısına bavul.birgun.net adresinden ulaşılabiliyor.



