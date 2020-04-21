Bayram coşkusu balkonlarda kutlanacak
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu yıl sokaklarda ve meydanlarda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının yasaklanmasının ardından Beylikdüzü Belediyesi, ilçe halkını “100. yılında, evlere sığmayan 23 Nisan” kutlamalarına katılmaya davet etti.
23 Nisan için özel olarak “23nisan.beylikduzu.istanbul” web sitesi üzerinden bayram programları hazırlayan ve yaşanan olumsuzlukların kutlamalara engel olmayacağını belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “23 Nisan’ın 100. yıl coşkusunu evlerden taşıracağız. Tüm çocuklarımızı 23 Nisan etkinliklerimize bekliyoruz” dedi.
23 Nisan için özel olarak hazırlanan sitede Mustafa Kemal Atatürk’ün unutulmaz fotoğrafı yer alarak “Her Bir Fotoğraf O’nu Anlatır” isimli kolaj çalışması çocukların fotoğraflarından oluşacak. Sitedeki adımları takip ederek gönderilen fotoğraflarla çocuklar Atatürk mozaiğinin bir parçası yapılıyor.
23 Nisan’a özel sohbet ve konser programlarının yapılacağı etkinlikler kapsamında, 15.00’de Beylikdüzü Belediyesi TV kanalında “100. yılın çocuklarıyla sohbet” isimli programda Sunay Akın, Şevval Sam yer alıyor. Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası özel 23 Nisan şarkısını seslendirecek. 23 Nisan Perşembe günü, tüm Beylikdüzü Belediyesi sosyal medya hesaplarında, web sitesinde ve ses araçlarından yapılacak yayınla Beylikdüzü sokaklarında yankılanacak.
“Saat 19.00’da herkes camlarda” çağrısı yapacak olan Belediye, 23 Nisan’da balkon ve camları süsleyerek hep bir ağızdan bayraklarla 23 Nisan şarkısını söylemeye davet ediyor.
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