BBC muhabirine canlı yayında ırkçı saldırı
BBC’nin muhabiri Sima Kotecha, yayına girmeden önce yoldan geçen kişiler tarafından ırkçı tacize maruz kaldı. Kotecha, canlı yayını iptal etti.
Kotecha, Leicester kentindeki açık hava canlı yayınına başlarken, yoldan geçmekte olan kişi tarafından sözlü ırkçı tacize maruz kaldı. Sinirleri bozulan Kotecha yayını yapamayacağını açıklarken, haber ekibi ise olay sırasında dehşete düştüklerini belirtti.
BBC sözcüsü tarafından doğrulanan olay sonrasında Leicester polisine başvuru yapıldı. Sima Kotecha ise sözlü saldırıya canlı yayın sırasında maruz kalabileceğinden endişe ettiğini ve üzüldüğü için yayını iptal ettiklerini ifade etti. Kotecha sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Özür dilerim ama bana kötü şeyler söyleyen adam hepimizin son derece hevesini kırdı. Korkarım özel programı yapamayacağım” dedi.
Kotecha “Ben ve ekibim ırkçı ve tacizkâr saldırıya maruz kaldıktan sonra canlı yayını iptal edip misafirlerimizi evlerine göndermek zorunda kaldık. Üzücü bir durum. Ulusal kriz haline gelen habere resmen engel yapılıyor. Evet, öfkeliyim” ifadelerini kullandı.
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