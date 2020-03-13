Beethoven akşamında İdil Biret’i dinledik

13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Beethoven’in 32 sonatı, bütün konçertoları ve dokuz senfonisinin piyano uyarlamalarının kayıtlarını yapan İdil Biret, olağanüstü belleği, besteciye duyduğu büyük hayranlıkla konçertoyu yorumladı. Ayakta alkışlanan sanatçı Schubert’in insanın içini aydınlatan bir şarkısını Liszt piyano uyarlamasıyla çalarak salonu selamladı. Konser öncesinde Adnan Saygun’un öğrencisi olan Rengim Gökmen ve besteci Hasan Uçarsu, “250. Doğum Yılında Beethoven ve Çağdaş Türk Müziğine Etkisi” adlı söyleşiye katıldılar. Serhan Bali’nin moderatörlüğündeki söyleşide büyük bestecilerin ilham aldığı, özgür ruhlu besteci çağı içinde değerlendirildi. Saygun’un hayranı olduğu besteciyi iyi tanıyıp tanıttığı üzerinde duruldu. Her ikisinin de özgünlüğü, çalışkanlığı ve azmi vurgulandı.

Söyleşinin ardından başlayan ve tümüyle bestecinin eserlerine ayrılan konserde deneyimli şef Gökmen’in programa aldığı “Leonare Uvertürü” ve “7. Senfoni” de seslendirilerek Beethoven birçok boyutuyla tanıtıldı.