Beethoven akşamında İdil Biret’i dinledik

Zorlu’nun büyük salonunda 11 Mart Çarşamba akşamı düzenlenen besteciye saygı duruşu niteliğindeki konserde, Beethoven repertuvarının benzersizliğiyle ünlü piyano virtüözü İdil Biret, şef Rengim Gökmen yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası eşliğinde İmparator adıyla da bilinen “5. Piyano Konçertosu”nu çaldı.

Gülçin Gülan
13 Mart 2020 Cuma, 06:00

Beethoven’in 32 sonatı, bütün konçertoları ve dokuz senfonisinin piyano uyarlamalarının kayıtlarını yapan İdil Biret, olağanüstü belleği, besteciye duyduğu büyük hayranlıkla konçertoyu yorumladı. Ayakta alkışlanan sanatçı Schubert’in insanın içini aydınlatan bir şarkısını Liszt piyano uyarlamasıyla çalarak salonu selamladı. Konser öncesinde Adnan Saygun’un öğrencisi olan Rengim Gökmen ve besteci Hasan Uçarsu, “250. Doğum Yılında Beethoven ve Çağdaş Türk Müziğine Etkisi” adlı söyleşiye katıldılar. Serhan Bali’nin moderatörlüğündeki söyleşide büyük bestecilerin ilham aldığı, özgür ruhlu besteci çağı içinde değerlendirildi. Saygun’un hayranı olduğu besteciyi iyi tanıyıp tanıttığı üzerinde duruldu. Her ikisinin de özgünlüğü, çalışkanlığı ve azmi vurgulandı.

Söyleşinin ardından başlayan ve tümüyle bestecinin eserlerine ayrılan konserde deneyimli şef Gökmen’in programa aldığı “Leonare Uvertürü” ve “7. Senfoni” de seslendirilerek Beethoven birçok boyutuyla tanıtıldı.


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