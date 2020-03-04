Beklenen özellik WhatsApp'a geldi
WhatsApp'a karanlık mod özelliği sonunda geldi.
Cnet'te yer alan habere göre, uzun zamandır beklenen whatsapp karanlık mod özelliği iOS ve Android kullanıcıları için kullanıma sunuldu.
whatsapp gece modu özelliğini kullanabilmek için Google Play Store ve App Store'dan uygulamanın son sürümünü indirmeniz gerekiyor.
Android 10 ve iOS 13 kullanıcıları, telefonlarının ayarlar kısmından karanlık mod seçeneğini etkinleştirdiğinde otomatik olarak whatsapp için de karanlık mod özelliği aktif hale geliyor.
Android 9 ve daha eski Android sürümlerindeki kullanıcılar ise whatsapp Ayarları > Sohbetler > Tema’ya giderek ‘Koyu’ seçeneğini işaretleyerek bu özelliği aktif hale getiriyor.
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