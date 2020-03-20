Belçikaca mücadele

20 Mart 2020 Cuma, 05:00

Belçika 3 bölgeli, 3 dilli ve 7 hükümetli yapısı ile her zaman anlaşılması ve anlatılması zor bir ülke olmuştur. Korona krizi gibi önemli bir süreçten geçerken, 9 sağlık bakanı ile ortak karar alma ve yönetme işinin zorluğunu bir düşünün. Dahası vatandaşın tüm bunları takip edip uygulamasının ne kadar zor olduğunu! Bir de bu duruma, ülkenin medyasının da dil bazında yayın yapması eklenince, vatandaşın ülkenin tümünü kapsayan gelişmeleri yakalayamaması hiç şaşırtıcı değil. Devlet sisteminin bu kompleks yapısı ve uzlaşma kültürü Belçika toplumunda sorunlara, kendine özgü, yaratıcı ara çözümler üretme refleksi geliştirmiş durumda. Belçika’da her şey Belçikaca yaşanıyor. Koronavirüsü ile mücadele de bundan payını alıyor.

KORONA HÜKÜMETİ...

10 aydır Federal Hükümeti kuramamış olan Belçika’nın imdadına Korona hükümeti yetişti. 26 Mayıs 2019 seçimlerinden beri Flaman Bölgesi’nin en büyük partisi milliyetçi N-VA partisini dışarda bırakan bir senaryoyu hayat geçiremeyen Belçika, korona savaşında acil kararları güçlü bir şekilde alabilecek N-VA’sız senaryoyu korona hükümeti ara çözümü ile başardı. Şu anki geçici hükümetin Başbakanı Sofie Wilmes liderliğindeki bir azınlık hükümetine, muhalefette çoğunluğun desteklemesi ile korona hükümeti kuruluverdi. Kabine, koronalı günler kapsamında sadece parti grup başkanlarının olduğu bomboş bir Meclis’te 10 dakikalık hükümet programını sundu ve 3 ila 6 aylık bir süre için bile olsa son dakika operasyonu ile güvenoyunu aldı .

Geçici hükümetin daha önce aldığı kararlarla Belçika usulü yumuşak versiyon bir kapanma yaşanıyor. Okullar kapalı değil ancak eğitim verilmiyor. Özellikle sağlık personeli gibi elzem sektörlerde çalışanların çocuklarına risk grubu olan büyük anne-babaların bakmasını önlemek için okullar bu çocuklara gözetim görevi yapıyor. Hem dersler, hem evden çalışanlar uzaktan, online çalışma yöntemleri ile evlerde tutulmaya çalışılıyor. Marketler, eczaneler hafta içi açık tutulurken 1 metrekareye 1 kişi alınması kuralı her yerde uygulanıyor. Bu durum marketler ve eczanelerin önünde kuyruklar oluşmasına neden oluyor ancak hayat yavaş da olsa akıyor. Tüm kafe ve restoranlar, alışveriş merkezleri kapalı. Otobüs, tram ve metrolar çalışıyor ancak özellikle şoför mahalline yolcuların yaklaşması önlenmiş durumda. Taksilerde şoför ve yolcu koltukları, asılan şeffaf bir plastik perde ayrılmış durumda. Taksilere 2 kişiden fazla yolcu alınmıyor. Sokaklara çıkabiliyorsunuz ama sadece aynı çatı altında yaşadığınız insanlarla aranızda 1.5 metre mesafe ile ve en fazla bir- iki ve her seferinde aynı arkadaşlarınızla dışarda yürüyüş yapmanız ise tavsiye bile ediliyor. Hem sosyal izolasyonun önlenmesi hem de temiz havada hareketin sağlık açısından olumlu olması sebebiyle.

‘DAYANIŞMAYI YAY’

Aslında farklı toplum ve bölge hükümetlerinin dayanışması temelinde kurulmuş olan Belçika devlet sistemi, tüm koalisyon kavgaları arasında korona krizi ile tekrar dayanışma ruhunu da canlandırdı. Devlet, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar aldıkları özel inisiyatiflerle evlerinden çıkamayan yaşlıların, alışverişlerini yapma, ilaçlarını alma, köpeklerini dışarda gezdirme, hatta sohbet ihtiyaçlarını gidermek üzere Skype ya da WhatsApp üzerinden görüntülü telefon konuşmaları, mektup yazma, resim yapma vs. gibi çok sayıda dayanışma eylemi gerçekleştiriyor. İnsanlar kapılarına astıkları afişlerle, sosyal medyadaki dayanışma platformlarıyla yardıma hazır olduklarını bildiriyor ve sonrasında ne zaman, nasıl yardımcı olacaklarına birlikte karar veriyorlar.

3D KAPI KOLU TUTACAĞI

Uzmanların koronavirüsün yüzeylerde uzun süre yaşadığını kaydetmesi üzerine hareket geçen Materialise adlı Belçikalı bir şirket, 3D yazıcılarda basılıp, üretilebilecek bir kapı kolu tutacağı icat etti. Şirket ürettiği tasarımı tüm dünyadaki 3D yazıcı şirketlerine ücretsiz olarak vereceğini bildirdi. Şirket yöneticileri bu yolla koronavirüsün hızlı yayılmasına engel olmak istiyor. 3D yazıcısı olmayan ve bu alete sahip olmak isteyenler de Materialise şirktinden 40 Avro’ya satın alabilecek.

ANTİKOR GELİŞTİRİLDİ

11 milyon nüfuslu çok küçük bir ülke olmasına rağmen, Belçika innovasyon, yaratıcılık ve bilimsel alanlarda gelişmiş bir ülke. Gent Üniversitesi Biyoteknoloji Laboratuvarı Şefi Prof.Dr. Xavier Saelens ve ekibinin, koronavirüse karşı bir antikor geliştirdiği iddia edildi. Laboratuvar ortamında koronavirüsünün vücuda yayılmasını durduran bu antikorun ilaç olarak piyasaya sürülmesi bu korona salgınına yetişmeyecek gözükse de, koronaya karşı mücadelede önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

KRİTİK 10 GÜN

Belçika’da koronavirüsün yol açtığı can kaybı 21’e yükselirken vaka sayısı dün 1795’e ulaştı. Ne yazık ki koronanın en yüksek seviyeye ulaşmasının 10 gün içinde olmasını bekleyen uzmanlar haklı çıkıyor. Her gün daha çok vaka haberi ile uyanacağımız kaygısı artıyor. Boşalan sokaklarla, insanların tekrar evlerine ve çekirdek aile yaşamlarına döndüğü, alınan özel koruma önlemleri ile hayatın ksıtlandığı başka bir yüzyılda yaşıyoruz sanki! Ama ne mutlu ki dayanışma eylemleri insanlığımızı tekrar hatırlatıyor bize.