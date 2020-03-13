Belediye Başkanı makamında, rektör fakültede çocuklara masal anlattı

13 Mart 2020 Cuma, 13:26

OMÜ İletişim Fakültesi RTS bölümü öğrencileri, “Size Bir Masalımız Var Çocuklar” projesi kapsamında, masalları öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin projesine gönüllü olarak destek veren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de, İletişim Fakültesi Stüdyosu’nda program çekimine katılarak Çarşamba Anafartalar İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara masal anlattı. Rektör Bilgiç, “İyi Kalpli Adam Kötü Kalpli Adam” adlı masalı, öğrencilerle paylaştı.





Makamda masal saati





Halide Edip Adıvar Anaokulu tarafından, “kitap okumanın meslek edinmek için önemine farkındalık kazandırmak” amacıyla yaşama geçirilen “Makamdan Masala” projesi kapsamında, Okul Müdürü Sema Ateş, Sınıf Öğretmeni Sevilay Özata ile öğrencileri Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi ziyaret etti. Deveci, anaokulu öğrencilerine makam odasında “Kütüphane” ile “Dağ Evi ve Deniz Kızı” adlı masalları okudu. Deveci’yle birlikte makam odasında yer minderlerinin üzerinde oturarak gerçekleştirilen kitap okuma saatinden sonra, öğrenciler Deveci’ye merak ettikleri soruları da sordu. SAMSUN