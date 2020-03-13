Belediye Başkanı makamında, rektör fakültede çocuklara masal anlattı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon ve Sinema (RTS) Bölümü öğrencileri, Çarşamba Anafartalar İlkokulu paydaşlığında geliştirdikleri “Size Bir Masalımız Var Çocuklar “ başlıklı sosyal sorumluluk projesiyle çocukları, masalların büyülü dünyasına davet ediyor.
OMÜ İletişim Fakültesi RTS bölümü öğrencileri, “Size Bir Masalımız Var Çocuklar” projesi kapsamında, masalları öğrencilerle buluşturmayı hedefliyor. Öğrencilerin projesine gönüllü olarak destek veren Rektör Prof. Dr. Sait Bilgiç de, İletişim Fakültesi Stüdyosu’nda program çekimine katılarak Çarşamba Anafartalar İlkokulu’nda eğitim gören çocuklara masal anlattı. Rektör Bilgiç, “İyi Kalpli Adam Kötü Kalpli Adam” adlı masalı, öğrencilerle paylaştı.
Makamda masal saati
Halide Edip Adıvar Anaokulu tarafından, “kitap okumanın meslek edinmek için önemine farkındalık kazandırmak” amacıyla yaşama geçirilen “Makamdan Masala” projesi kapsamında, Okul Müdürü Sema Ateş, Sınıf Öğretmeni Sevilay Özata ile öğrencileri Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’yi ziyaret etti. Deveci, anaokulu öğrencilerine makam odasında “Kütüphane” ile “Dağ Evi ve Deniz Kızı” adlı masalları okudu. Deveci’yle birlikte makam odasında yer minderlerinin üzerinde oturarak gerçekleştirilen kitap okuma saatinden sonra, öğrenciler Deveci’ye merak ettikleri soruları da sordu. SAMSUN
Video Haberler
- Denizde 48 saat can pazarı! O anlar kamerada
- Küçük köpek için canını hiçe saydı!
- Şişli'de ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada
- Esenyurt'ta 'ne bakıyorsun' dayağı kamerada
- Amatör kamerayla kaydedildi! Tepkilere neden oldu
- Kadıköy'de kapkaç dehşeti kamerada
- Reynmen, Ece Erken'le fena dalga geçti
- Bu tuzağa dikkat ! Akıllara durgunluk veren yöntem
- 5 lira için silahlı, bıçaklı kavga! 6 yaralı
- Sarıyer'de hareketli anlar