Beltur hastanedeki hizmetine devam ediyor
Türkiye’yi etkisi altında alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında şubeleri kapanan Beltur A.Ş., hastanelerdeki şubeleriyle sağlık çalışanları ve hasta yakınlarına hizmete devam ediyor.
Çin’in Vuhan kentinde başlayan koronavirüs salgını kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına aldı. Türkiye’de de 10 Mart’ta ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde de (İBB) bazı önlemler alındı. 16 Mart’ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla Beltur tüm restoranlarını kafelerini kapattı.
İBB İştiraki Beltur’un Hıdiv Kasrı, Malta Köşkü gibi tarihi mekanlarda halka açık restoranları ile metrobüs durakları ve Alibeyköy Cep Otogarı gibi noktalarda hizmeti durdurdu.
HASTANE ŞUBELERİ DEZENFEKTE EDİLİYOR
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının ve hasta yakınlarının gıda ihtiyacını karşılamak için Beltur hastanelerdeki hizmetine ise devam ediyor. 78 Hastanede, 500’e yakın personeliyle, normal servislerde mesai saatleri dahilinde, acil servislerde ise 24 saat hizmet veriyor.
Hastanelerde hizmete devam eden Beltur şubelerinin, İBB ekipleri tarafından periyodik olarak dezenfekte ediliyor.
KAPALI ŞUBELER DENETLENİYOR
Beltur, 16 Mart’ta kapanan başta tarihi köşkler Hıdiv Kasrı, Malta Köşkü, Çadır Köşkü, Sarı Köşk, Beyaz Köşk ve Galata Kulesi gibi kapanan tarihi yapılar, günlük olarak kontrol ediliyor, tahrip olmaması için önlemler alınıyor.
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