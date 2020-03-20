Benzin, LPG ve motorine zam!
Bu geceden itibaren benzinde 4, motorine ise 11 kuruş zam geldi. Zamlar pompa fiyatlarına yansıyacak. Öte yandan LPG'den alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) de 7 kuruş arttırıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’ndan yapılan açıklamaya göre bu gece itibarıyla benzin ve motorine zam gelecek.
Açıklamada, “Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 21/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 4, motorinde 11 Krş/Lt pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur” denildi.
LPG’YE DE ZAM
EPGİS’ten yapılan açıklamada, “21/03/2020 tarihinde geçerli olmak üzere; LPG türlerinden alınan özel tüketim vergisi (ÖTV) litre başına KDV dahil 7 kuruş arttırılmış olup, bu zam pompa fiyatlarına aynen yansıtılmıştır” denildi.
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