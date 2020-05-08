Benzin ve motorine zam
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş, motorinin litre fiyatına 13 kuruş zam geldi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamaya göre, Ankara'da ortalama 5,65 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,80 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,51 liradan 5,66 liraya, İzmir'de 5,68 liradan 5,83 liraya yükselecek.
Ankara'da ortalama 5,23 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,36 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,15 liradan 5,28 liraya, İzmir'de 5,25 liradan 5,38 liraya yükselecek.
AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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