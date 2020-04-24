Benzine 29 kuruş zam yapıldı
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 4.97 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5.26 lira olacak.
Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 29 kuruş zam yapıldı. Benzinin litresi İstanbul'da 4.83 liradan 5.12 liraya, İzmir'de 5 liradan 5.29 liraya yükselecek.
AKARYAKIT Fİ·YATLARININ HESAPLANMASI
Akaryakıt fiyatlarını, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikleri baz alan rafineriler hesaplıyor.
Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Video Haberler
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen
- Youtube'a yüklenen ilk video büyük ilgi gördü