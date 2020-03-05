Bergama’da işçilerin eylemi sürüyor

05 Mart 2020 Perşembe, 09:59

Bergama Belediyesi tarafından işten çıkarılan 3 kadın işçi Gonca Çetin, Nazlı Deniz Tan ve Alev Çakır’ın belediye önünde üzerlerinde “işimi istiyorum” yazılı yeleklerle ve mesai saatleri içinde sürdürdükleri hak arama eylemine DİSK Genel-İş İzmir 2 No’lu Şubeye bağlı işçilerde destek verdi. Yapılan basın açıklamasına 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız, 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin, Bergama Demokrasi Platformu; Bergama Çevre Platformu, Dikili Çevre Platformu ve Eğitim-Sen Bergama Şubesi üyeleri de katıldı.

"İŞÇİLER ZORLA SENDİKALARINDAN İSTİFA ETTİRİLDİ"

Basın açıklamasında konuşan İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Aydın Tekin; “Bugün arkadaşlarımızın haksız yere işten çıkarılmalarına karşı sürdürdükleri direnişlerinin 24’üncü günü. DİSK’e bağlı İzmir’de ki tüm şubelerimiz tek tek buraya gelerek arkadaşlarımıza desteğini sürdürüyor. Bildiğiniz gibi 31 Mart yerel seçimlerinden sonra Bergama’da belediye başkanlığını kazanan AKP’li yönetim, işçilerimizi zorlayarak sendikalarından istifa ettirildi. Sendikalarını terk etmeyen bu 3 kardeşimiz ise sendikalarını bırakmadıkları için işsiz kaldılar. Belediye başkanına bu arkadaşlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı hatırlatmak istiyoruz. Saraylar saltanatlar çöker, zulüm biter. Menekşeler de açılır üstümüze, leylaklar da güler. Bugünlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler” dedi.

"BU İŞİN 4 YIL SONRASI DA VAR"

İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız ise; “Bugün burada bütün baskılara rağmen direnen 3 kadın işçi arkadaşımızı selamlamaya ve yanlarında olduğumuzu söylemeye geldik. 31 Mart yerel seçimlerinde hiçbir işçiye dokunmayacağını söyleyen, koltuklarına oturduklarında ise verdikleri sözü tutmayıp işçinin ekmeği ile oynayanlara şunu hatırlatmak isterim. Bu işin 4 yıl sonrası var. 4 yıl sonra oy için işçinin karşısına çıkacaksınız. Tekrardan emekçinin oyuna talip olacaksınız. Ekmeğiyle oynadığınız arkadaşlarımız için nasıl hesap vereceksiniz. Bilmelisiniz ki biz önümüzde ki günlerde bu arkadaşlarımızın direniş mücadelesini daha da büyüteceğiz” dedi.

Yapılan basın açıklamasının ardından desteğe gelen işçiler oturma eylemi yaparak “Ekmeğe uzanan eller kırılsın” sloganları attılar.