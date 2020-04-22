Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Dünyaca ünlü Berlin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi
Almanya'nın başkenti Berlin'de 1974 yılından beri her yıl düzenlenen ve 26-27 Eylül tarihlerinde yapılması planlanan Berlin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, maratonun hükümetin 24 Ekim'e kadar 5 bin ve üzeri kişinin katıldığı bütün etkinlikleri yasaklaması üzerine ertelendiği bildirildi.
Maratonun yapılacağı yeni tarihin kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.
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