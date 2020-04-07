Beşiktaş futbolcularla masaya oturuyor

07 Nisan 2020 Salı, 08:57

Beşiktaşlı yöneticiler futbolcularla görüşme kararı alındı.

Koronavirüs salgını nedeniyle çok ciddi gelir kaybına uğrayan yönetim, futbolcularla tek tek konuşup, ücret indirimi ile ilgili fikirlerini alacak ve yol haritasını belirleyecek. “Kulübü korumak için başka şansımız yok” diyen yöneticiler, özellikle yüksek maaş alanlardan fedakârlık bekliyor.

Beşiktaş’ta beklenen oldu ve yönetim kurulu, maaş indirimi konusunda futbolcularla görüşmelere başlama kararı aldı. Dünya çapında bir krize yol açan yeni tip koronavirüs salgınını ve yaşanan gelişmeleri değerlendiren başkan Ahmet Nur Çebi, futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ ve transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, maçların oynanmamasından kaynaklanan gelir kaybından ziyade, gelecekte ne olacağının kestirilememesinin kulübü bir yol ayrımına getirdiği görüşünde birleşti.





Halen yıllık 32 milyon Avro civarında olan futbol takımı maaş bütçesinin düşürülmesinin şart olduğu konusunda fikir birliğine varan başkan Çebi ve kurmayları, özellikle maaşları yüksek olan oyunculardan anlayış bekliyor. Siyah beyazlılarda Domagoj Vida, yıllık net 3 milyon Avro’luk ücretiyle takımın en çok kazanan futbolcusu. Hırvat stoperi, 2.2’şer milyon ile Jeremain Lens, Adem Ljajic, 2.1 milyon ile Burak Yılmaz ve 1.8 milyon ile Kevin N’Koudou ve Victor Ruiz takip ediyor. En az kazanan isimleri ise, 300’er bin Avro alan Umut Nayir ve Güven Yalçın. Beşiktaş’ta Loris Karius, Pedro Rebocho, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Mohamed Elneny, Atiba Hutchinson ve Abdoulay Diaby’nin sözleşmeleri sezon sonu bitiyor.