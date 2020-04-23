Beşiktaş kaptanından 'indirim' sözü
Beşiktaşlı milli futbolcu Burak Yılmaz, bugün basında çıkan ve indirime yanaşmayacağı şeklindeki haberleri haberleri yalanladı.
Beşiktaşlı milli futbolcu Burak Yılmaz, bugün basında çıkan ve indirime yanaşmayacağı şeklindeki haberleri haberleri yalanlayarak instagram hesabından bir açıklama yayınladı. İşte Burak Yılmaz’ın o açıklaması:
”Hayatımın hiçbir döneminde, hiçbir konuda para önceliğim olmadı. Hedeflerime ulaşmak için her zaman maddi konularda fedakarlıkta bulundum. Şu an tüm dünya olarak bir illet ile mücadele ederken alacak-verecek peşinde koşacak bir insan olmadığımı anlatmama gerek olmadığını düşünüyorum.
‘SADECE HATIRLATMA YAPMAK İSTERİM’
Ancak ülkece birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde gündemi gerçeğe aykırı olarak işgal eden bir konuda sadece ve sadece camiam için küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Bugün de yarın da ve ne zaman gerekirse o zaman da gerek ülkem için ve gerekse Beşiktaş’ım için üzerime düşenin fazlasını her zaman yaptım ve yine yaparım.”
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