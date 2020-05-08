Beşiktaş'a Belçika'dan sürpriz kaleci

08 Mayıs 2020 Cuma, 09:37

Beşiktaş'ta kale için ön plana çıkan isim belli oldu. Loris Karius'un ayrılığının ardından kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş aradığı ismi Belçika'da buldu.

Loris Karius geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshedip Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş aradığı kaleciyi Belçika'da buldu. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'ın listesinde ön plana çıkıyor. Daha önce Radyospor'a yaptığı açıklamalarda da Türkiye'den teklifler aldığını doğrulayan Sinan Bolat, yeni sezonda Beşiktaş forması giyebilir.oris Karius geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshedip Beşiktaş'tan ayrılmıştı. Kaleci arayışlarına başlayan Beşiktaş aradığı kaleciyi Belçika'da buldu. Belçika Pro League ekiplerinden Royal Antwerp forması giyen milli kaleci Sinan Bolat, Beşiktaş'ın listesinde ön plana çıkıyor. Daha önce Radyospor'a yaptığı açıklamalarda da Türkiye'den teklifler aldığını doğrulayan Sinan Bolat, yeni sezonda Beşiktaş forması giyebilir.

Sinan ile kulübü dün sözleşmesini feshetti.

Kaynak: Radyospor - Özgür Sancar