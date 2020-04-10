Beşiktaş’ın borcu tavan yaptı
Beşiktaş KAP bildiriminde bulundu.
Beşiktaş, Süper Lig ekipleri arasında en fazla borca ulaşan takım oldu.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen mali genel kurullara rağmen kulüp resmi açıklama yaptı.
KAP bildirimine göre siyah-beyazlı ekip 3 milyar'ı aştı. İşte Beşiktaş'ın borcu hakkında gelen o açıklama şöyle;
Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin 29.02.2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönemin raporu KAP'a bildirildi. Şirketin toplam yükümlülüğü 2.468.429.975 TL oldu. Son denetim kurulu raporundaki derneğin borcu ile birleştirince toplam yükümlülüğü 3.072.718.745 TL oldu.
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