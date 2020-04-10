Beşiktaş’ın borcu tavan yaptı

10 Nisan 2020 Cuma, 09:28

Beşiktaş, Süper Lig ekipleri arasında en fazla borca ulaşan takım oldu.

Koronavirüs nedeniyle ertelenen mali genel kurullara rağmen kulüp resmi açıklama yaptı.

KAP bildirimine göre siyah-beyazlı ekip 3 milyar'ı aştı. İşte Beşiktaş'ın borcu hakkında gelen o açıklama şöyle;

Beşiktaş Futbol A.Ş.'nin 29.02.2020 tarihinde sona eren 9 aylık dönemin raporu KAP'a bildirildi. Şirketin toplam yükümlülüğü 2.468.429.975 TL oldu. Son denetim kurulu raporundaki derneğin borcu ile birleştirince toplam yükümlülüğü 3.072.718.745 TL oldu.