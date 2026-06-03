CHP'deki görevinden azledilen Sarıhan: 'Benim için demokrasi madalyasıdır'

Eski CHP Ankara Milletvekili Avukat Şenal Sarıhan, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla CHP'nin genel başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Kılıç aracılığı ile parti avukatlığı görevinden azledildiğini duyurdu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Sarıhan, "Görevime son verilmesinin nedeni parti içinde demokrasi ve insan haklarına dayalı hukuku savunmaktır. Bu azilname, benim için demokrasi madalyasıdır" diye konuştu.

Sarıhan söz konusu görevini 30 Eylül 2011'den bu yana sürdürüyordu.