Beşiktaş’ta çare UEFA
Koronavirüs etkisiyle tatil edilen maçlar Beşiktaş’taki ödemeleri durdurdu.
Göreve geldiği günden bu yana Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yoğun çabası ile borca teslim olmayan Beşiktaş, koronavirüsten en olumsuz etkilenen kulüplerin başında geliyor.
Maçların ertelenmesiyle gelir yolları iyice kapanan siyah-beyazlılar, yapması gereken ödemeleri durdurdu. Futbolcu ve personel ücretlerinde şu an kıpırdayamayıp kulağını UEFA ile TFF'ye çeviren Kartal'da tedirgin bir bekleyiş sürüyor.
Süreci yakından takip eden yönetim, salgına karşı bankaların yeni bir borç paketi hazırlama ihtimalini düşünüyor. Beşiktaş, UEFA ve FIFA'nın bu konuda kulüplere yapacağı yardım konusunu da yakından takip ediyor.
Kaynak: Sözcü
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