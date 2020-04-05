Beşiktaş'ta lüks gezi teknesi battı
Gece boyu İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar Bebek Sahilinde demirli 20 metrelik lüks gezi teknesinin batmasına neden oldu. Teknedeki kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre Bebek Sahilinde demirli 20 metrelik lüks gezi teknesi su almaya başladı. İçinde bulunan bir kişinin haber vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, İtfaiye ve ambulans sevk edildi. Su alarak yan yatan teknedeki kişi kurtarıldı.
Gece boyu İstanbul'un tüm ilçelerinde etkili olan şiddetli
yağış ve rüzgarın, gövdesinin bir kısmı su üstünde kalan ve kullanılamaz hale
gelen teknenin batmasında etkili olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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