Beyoğlu’nda “kalaşnikoflu” çatışmanın şüphelilerine adli kontrol!

05 Nisan 2020 Pazar, 14:53

Beyoğlu Örnektepe Mahallesi Genç Sokak üzerinde geçtiğimiz Perşembe günü saat 00.05 sıralarında meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıkmış, uzun namlulu silahların ateşlendiği kavgada, Berkay T. karnına aldığı isabetle ağır yaralanmıştı.

Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edilmiş ve yapılma çalışmalarda sokak üzerindeki merdivenlerde 1 adet tabanca ve 12 adet mermi dolu şarjör ele geçirmişti.

Silahlara el koyan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devamında yaptığı çalışmalarda Piyalepaşa Mahallesi Fatih Sultan Caddesi üzerinde bir binada çatışmaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına almış, yapılan aramalarda ise adeta cephanelik ele geçirmişti.

TÜFEKTEN DÖNER BIÇAĞINA KADAR HER ŞEY VAR

Seyyar dipçiği bulunan uzun namlulu silah ve bu silaha ait içi dolu şarjör, 4 adet tabanca ile içleri dolu şarjörler, 127 adet mermi, 3 adet çelik yelek ve boş şarjöre el konulmuştu. Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda mermi, pompalı tüfek, av tüfeği, tabanca, bazanın altında gazete kağıdına sarılı döner bıçağı, av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirmişti.

SERBEST KALDILAR

Öte yandan, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan ve emniyette "kasten yaralama", "taksirle yaralama", "mala zarar verme", "açıktan hırsızlık" ve "kaçakçılık" gibi benzer suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Okan B., Ali O., Murat G. ve Mehmet Samet B., emniyette işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.