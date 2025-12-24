Cumhuriyet Gazetesi Logo
24.12.2025 18:38:00
Fenerbahçe'de Anthony Musaba gelişmesi: Maaşı ortaya çıktı!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin Samsunspor forması giyen 25 yaşındaki Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba ile anlaşmaya vardı.

Sarı-lacivertlilerin, Hollandalı futbolcu ile 3.5+1 yıllık anlaşma sağladığı kaydedildi.

ANLAŞMA TAMAM

HT Spor'un haberine göre, taraflar arasında Anthony Musaba'nın yıllık maaşının 1,4 milyon Euro olması üzerine anlaşmaya varıldı.

Musaba'nın Samsunspor ile sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli (Yurt içinde geçerli) bulunuyor. Fenerbahçe, transferin başladığı tarihte (2 Ocak) bu bedeli Samsunspor'a ödeyecek ve Musaba, Fenerbahçe kadrosuna katılacak.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI

Fenerbahçe, yeni yılın ilk maçında 6 Ocak'ta Süper Kupa'da Samsunspor ile Adana'da karşılaşacak. 25 yaşındaki Musaba, Fenerbahçe'ye transferinin resmileşmesiyle birlikte Samsunspor'a karşı sahada olabilecek.

Samsunspor forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan 25 yaşındaki Musaba, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.

İlgili Konular: #fenerbahçe #transfer #samsunspor

