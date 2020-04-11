Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı!

11 Nisan 2020 Cumartesi, 21:41

Beyoğlu'nda markete girmeye çalışan kimliği belirsiz kişi, çıkan arbedede bir polisin yere düşen silahını alarak çevreye ateş açtı. Olayda 2 polis yaralanırken, şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi.





YARALI OLARAK YAKALANDI

Edinilen bilgilere göre kimliği belirsiz kişi, benzin istasyonundaki markete girmeye çalıştı. Market çalışanlarının içeri almadığı şüpheli ile çalışanların arasında yaşanan tartışmaya olay yerinde bulunan polisler müdahil oldu. Şüpheli ile polisler arasında çıkan arbedede bir polisin silahı yere düştü. Yere düşen silahı alan saldırgan rastgele çevreye ateş açtı. Yaşanan olayın ardından olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ekip sevk edildi. Olay yerine gelen polisler, şüpheliyi vurarak etkisiz hale getirdi. Şahıs yaralı olarak yakalandı.