Bildiriye Dışişleri tepkisi

13 Mayıs 2020 Çarşamba, 02:00

Yunanistan, Fransa, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, (GKRY) Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerini kınayan bildiri yayımlamasına Ankara’dan tepki geldi.

Ortak bildiriyle ilgili bir soruya cevaben açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, bildiriyi “Hesapları Türkiye tarafından bozulduğunda hezeyana kapılan bir grup ülkenin ikiyüzlülüğünün ibretlik bir örneği” olarak nitelendirdi.

“Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz konusunda ülkemizle ve KKTC ile diyaloğa girmek yerine, konuyla ilgisiz bölge dışı aktörlerden medet ummaları, ancak mandacı ve sömürgeci bir mantığın eseri olabilir” diyen Aksoy, “Türkiye’nin uluslararası hukuk temelinde meşru menfaatlarını korumak amacıyla attığı adımların haksız ve hukuksuz gerekçelerle çarpıtılması asla kabul edilemez” dedi.

‘TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI’

BAE’nin ortak bildiride yer almasına da tepki gösteren Aksoy, “Doğu Akdeniz’le hiçbir alakası olmayan BAE’yi ise diğer ülkelerle bir araya getiren, Türkiye düşmanlığından başka bir şey değildir. Bu ülkenin hem bize, hem Libya’ya karşı sabıkası bellidir. Barış Pınarı Harekâtımızla Suriye’de bir terör devletçiği kurma emellerine ağır bir darbe vurduğumuz Fransa’nın ise bu ruh hali içinde Türkiye’ye karşı oluşturulan şer ittifakının hamiliğine soyunduğu anlaşılmaktadır. Tüm bu ülkeleri aklıselime, uluslararası hukuka ve teamüllere uygun hareket etmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’YE ÇOK AĞIR SUÇLAMALAR



Yunanistan, GKRY, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dışişleri bakanları, önceki gün telekonferans yöntemiyle yaptıkları toplantının ardından ortak bir bildiri yayımladı. Bildiride Türkiye’nin Kıbrıs açıklarındaki sondaj faaliyetleri “yasadışı” olarak tanımlanmış, Türkiye Ege’de “gerilimi tırmandıran taraf” olarak suçlanmış, ayrıca Türkiye’nin Libya’ya Suriye’den savaşçı göndererek BM ambargosunu ihlal ettiği savunulmuştu.