Bilim insanları açıkladı: Çok yakında yaşanamayacak hale gelecek ülkeler

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 12:13

Amerikalı ve İngiliz bilim insanları, dünyanın interaktif haritasını çıkararak üzerinde her bölge için ortalama hava sıcaklığına göre insan vücudunun maruz kaldığı iklim yükünü daha iyi yansıtan azami ısı ve nem kombinasyonlarını işledi.

Sonuçları Science Advances dergisinde yayınlanan çalışma, daha şimdiden dünyada yaşamanın mümkün olmadığı yerlerin olduğunu ortaya koydu.

NEMLİ SICAK DAHA FAZLA ETKİLİYOR

Vücudun nemle karışık sıcaktan kuru sıcağa göre daha fazla etkilendiği biliniyor. Küresel iklim değişikliği ile ilgili birçok bilimsel yayında, insan yaşamının fizyolojik sınırlarını aşan ölümcül yüksek ısı ve nem kombinasyonlarının çok yakında dünyanın bazı tropikal ve subtropikal bölgelerinde yaşamayı imkansız hale getireceği belirtiliyor.

ABD’deki Columbia Üniversitesi Dünya Enstitüsü’nden ve İngiltere’deki Loughborough Üniversitesi’nden bilim insanları, elverişsiz bölgelerden toplu göçlere ve ülke ekonomilerinin çöküşüne neden olabilecek bu sınıra insanlığın ne kadar yaklaştığını açıklığa kavuşturmaya karar verdi.

7 bin 877 VERİ ANALİZ EDİLDİ

Dünyanın farklı noktalarında bulunan toplam 7 bin 877 meteoroloji istasyonunun 1979–2017 döneminde topladığı verileri analiz eden uzmanlar, büyük bölgeler için alınan ortalama günlük ısı ve nem değerlerine değil, aşırı değerlerin kısa süreli zirvelerini saptama imkanı tanıyan saatlik bazlı nokta verilere yoğunlaştı.

Sputnik'in aktardığına göre araştırmacılar, daha şimdiden dünyanın birçok yerinde iklim parametrelerinin periyodik olarak insanın yaşam sınırlarını aştığını saptadı.

Araştırmanın önde gelen isimlerinden Colin Raymond, “Önceki araştırmacılar bunun onlarca yıl sonra olacağını öngörmüştü, bizse bunun şu anda olan bir şey olduğunu gösterdik” ifadelerini kullandı.

ASYA, AFRİKA, AVUSTRALYA, AMERİKA...

Asya, Afrika, Avustralya, Güney ve Kuzey Amerika'da bu türden binlerce nokta bulunuyor. Özellikle Basra ve Meksika körfezlerinin kıyıları ve Hint Okyanusu kıyılarında, sıcak havanın buharlaşan deniz suyunu emdiği ve bol miktarda nem oluşturduğu birçok yer mevcut. Kıyıdan uzakta bazı bölgelerde ise nemli muson rüzgarları da benzer bir rol oynuyor.